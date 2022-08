2 Spaanse jongeren staan in de top 5 in de grote ronde van hun eigen land: "Remco Evenepoel is momenteel outstanding"

Carlos Rodriguez staat 4e op 2'33" van Remco Evenepoel. Juan Ayuso 5e op 2'36". Daarmee staan 2 Spaanse jongeren in de top 5 in de Vuelta.

Op de persconferenties tijdens de rustdag van de Vuelta stonden onder meer ook Carlos Rodriguez en Juan Ayuso de pers te woord.

"Remco Evenepoel is momenteel outstanding", weet Rodriguez. "Hij bleef de concurrentie telkens enkele stappen voor. Hopelijk kunnen we zijn superioriteit in de volgende 2 weken wat reduceren." Rodriguez staat 4e in het klassement: "Daar had ik op voorhand niet op durven hopen. Ik wil zo hoog mogelijk eindigen."

Hetzelfde bij Ayuso: "Ik feliciteer Evenepoel, want in deze Vuelta is hij momenteel superieur. Ik sta dan wel boven ploegmaat Joao Almeida in het klassement, maar hij blijft kopman. Alles wat ik doe, is extra. Zo voel ik geen extra druk. En die leg ik mezelf ook niet op. Ik bekijk het dag per dag.