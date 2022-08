VOORBESCHOUWING RIT 10: Nog meer tijdswinst voor Evenepoel?

In de tiende rit van de Vuelta staat een individuele tijdrit van 30,9 kilometer op het programma. Kan Remco Evenepoel zijn eerste rit in een grote ronde winnen?

Na de ploegentijdrit op de eerste dag staat de dag na de eerste rustdag een individuele tijdrit op het programma. De tijdrit tussen Elche en Alicante is 30,9 kilometer lang en ligt op het grondgebied van de regio Valencia.

Het parcours is biljartvlak. Het telt slechts 98 hoogtemeters, enkel op het einde moet een beetje geklommen worden. Vanaf de start in Elche gaat het richting de kust van de Costa Blanca. Na 16 kilometer ligt het enige tussenpunt van deze tijdrit. In de finale gaat het richting het stadscentrum van Alicante.

Favorieten

De grote favoriet voor deze tijdrit is Remco Evenepoel. Het is de enige rit die Evenepoel verkende en het hoofddoel van zijn Vuelta is om een rit te winnen. Evenepoel gaf al een fantastische indruk deze Vuelta en het parcours van deze tijdrit vergt power en aerodynamica. Laat dat nu de troeven zijn van Evenepoel.

Zijn belangrijkste uitdager wordt waarschijnlijk Primož Roglič. De Sloveen verloor nog nooit een individuele tijdrit in de Vuelta en is de olympische kampioen tijdrijden. De vraag is hoe goed hij voor de dag zal komen.

Enric Mas, de tweede in het klassement, kijkt al van voor de Vuelta tegen deze tijdrit op. De Spanjaard is helemaal geen specialist en zou gemakkelijk één minuut of zelfs twee kunnen verliezen op Evenepoel

Andere favorieten voor de dagzege zijn Ethan Hayter, Rohan Dennis, Thymen Arensman en Rémi Cavagna.