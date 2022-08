Dylan Teuns niet naar WK: "Redelijk hard binnengekomen, hield er geen rekening mee"

In de WK-selectie voor het WK in Australië geen Dylan Teuns. Die reageerde meteen via de sociale media, maar heeft nu meer duiding gegeven bij zijn ontgoocheling.

Dylan Teuns liet al mooie dingen zien dit seizoen, onder meer in de Waalse Pijl en ook in de Tour de France was hij heel sterk.

Hard binnengekomen

Toch zit er voor hem geen selectie op het WK in: "Het is redelijk hard binnengekomen", klinkt het nu duidelijk bij Sporza.

"Ik ben me er nochtans volledig van bewust dat er twee kopmannen zijn. En twee kopmannen is meer dan genoeg. Ik was natuurlijk bereid om in dienst te rijden van Wout en Remco en ik had er geen rekening mee gehouden dat ik niet geselecteerd zou worden."