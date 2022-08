Wat als Wout van Aert past voor WK? Sven Vanthourenhout heeft specifieke vervanger aangeduid

Wout van Aert heeft er al een waanzinnig 2022 opzitten. Groen in Parijs, meerdere ritten, onlangs nog de zege in Plouay, ... De vorm is er. Maar gaat hij naar het WK?

Wout van Aert is samen met Remco Evenepoel favoriet en kopman voor het WK in Australië. Maar het zou altijd nog kunnen dat hij afhaakt. Sven Vanthourenhout heeft een plan. Er zijn met Philipsen, Van Gestel, Vervaeke en Van Avermaet vier reserven opgeroepen bij de selectie. Vaarwater "Afhankelijk van wie uitvalt, wordt er een bepaald type renner opgeroepen. Jasper Philipsen is de vervanger van Wout van Aert", aldus Sven Vanthourenhout op een persconferentie. "Als hij het zou overleven op dat parcours, dan is van Aert ook mee. Dus dan zit je in elkaars vaarwater. Hij kon zijn tourvorm ook niet garanderen."