Geen Dylan Teuns in de WK-selectie: "Misschien heeft de bondscoach schrik"

Dylan Teuns maakt geen deel uit van de Belgische ploeg voor het WK wielrennen in Australië.

De niet-selectie van Dylan Teuns is toch een serieuze verrassing. Al zou het WK van Leuven wel eens voor de nodige schrik bij de bondscoach hebben kunnen zorgen.

Toen was Remco Evenepoel mee in de ontsnapping en dat zou met Teuns ook het geval kunnen zijn. “Ik geloof nooit dat de andere landen mee gaan rijden in een kopgroep met een Belg”, zegt Johan Vansummeren aan Het Belang van Limburg. “Zo gek zijn ze niet.”

“Maar misschien heeft de bondscoach inderdaad ergens schrik dat Dylan zelf zou aanvallen, want dat zit nu eenmaal in zijn genen. Anderzijds, Teuns heeft nog nooit tegen de ploeg gereden, denk maar aan vorig jaar in Leuven, waarom zou hij dat nu plots wel doen?”