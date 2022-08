🎥 2 op 2 voor Lorena Wiebes in de Simac Ladies Tour

Lorena Wiebes heeft ook de 2e rit in de Simac Ladies Tour gewonnen. Opnieuw stond er geen maat op de Nederlandse sprintster. Dankzij de bonificaties verstevigde ze haar leiderstrui.

Na de plaatselijke ronden in en rond Lelystad was het een dag later in de Simac Ladies Tour tijd voor plaatselijke ronden in en rond Ede. Er waren 3 plaatselijke ronden van zo'n 40 km vanuit Ede naar Barneveld en terug naar Ede. In totaal stonden zo'n 117 zo goed als vlakke kilometers op het menu. Vooral in de buurt van Ede waren er enkele licht hellende stroken.

Het duurde zo'n 15 km vooraleer een vroege vlucht vertrok. 3 rensters kozen het hazepad. Senne Knaven van AG Insurance-NXTG Team was de enige Belgische in de kopgroep. De andere 2 waren Georgia Baker en Lieke Nooijen. Clara Lundmark ging enige tijd later nog in de tegenaanval, maar dat werd een chasse patate. Het trio kreeg een kleine 2 minuten. Dus het peloton had alles onder controle.

BAKER ALLEEN

Knaven moest bij het ingaan van de laatste ronde lossen in de kopgroep. Het verschil met het peloton was ondertussen naar een halve minuut teruggebracht. Op een kleine 30 km van de streep koos Baker ervoor om alleen te gaan. De voorsprong groeide weer richting de minuut, maar dat was uitstel van executie. Op 14 km van de streep werd zij als laatste vluchter gegrepen.

Net als in de 1e etappe was de massasprint een kolfje naar de hand van Lorena Wiebes. Ze verstevigde dankzij de bonificaties haar leiderstrui. Laura Tomasi was 2e. Lonneke Uneken 3e.