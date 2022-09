VOORBESCHOUWING RIT 12: Derde ritzege voor Vine en wie doet Evenepoel wat?

Na een sprintersetappe zijn de klimmers opnieuw aan zet. Kan iemand de rode leiderstrui van Remco Evenepoel bedreigen?

Etappe 12 start in kuststad Salobreña, in de regio Andalusië en eindigt op de lange slotklim naar Peñas Blancas. Het wordt ook weer een lange rit van 192,7km.

Zowat de hele etappe loopt langs de kustlijn en passeert ook grootstad Malaga. De etappe verloopt van de start in Salobreña tot in Malaga bijna biljartvlak. Na de passage in Malaga volgt er al een kleine heuvel die evenwel niet mee telt voor het bergklassement. Op 20km van de streep ligt dan de voet van de slotklim, de Peñas Blancas.

De Peñas Blancas is een berg van 1e categorie en 19,8km lang. De eerste kilometer loopt rustig op, maar daarna volgen drie kilometers met een gemiddelde van 7,7%. Er volgt ook nog een klein strookje van 14%. Het gemiddelde van de hele klim is 6,3%. Het wordt dus een erg lange klim maar de extreme Spaanse stijgingspercentages zijn er niet bij.

Favorieten

Door de lange vlakke aanloop is de kans groot dat een vlucht tot het einde draagt. Renners die al op wat achterstand staan kunnen hiervan profiteren. Een aankomst boven vanuit een vlucht, Jay Vine deed het al twee keer. Kan hij een derde keer toeslaan? Ook Louis Meintjes won al vanuit een vlucht met een aankomst boven.

Vine rekende bij zijn ritwinsten af met renners als Pinot, Soler en Padun. Grote kans dat we die ook weer terug zien. En ook oudjes Nibali, Valverde en Pozzovivo wilen zich waarschijnlijk nog eens tonen.

En dan is er nog de vraag wie Remco Evenepoel wil bedreigen. Begint Primož Roglič aan zijn achterstand te knabbelen, probeert Enric Mas tijd goed te maken die hij verloor in de tijdrit of krijgen we vuurwerk van de Spaanse youngsters Rodríguez en Ayuso?