Komt er een Spaanse entente tegen Remco Evenepoel? Quick Step-Alpha Vinyl gelooft er niet in

In het verleden waren er al voorbeelden van Spaanse ententes. Ook nu staan er 3 Spanjaarden in de top 5 van de Vuelta. Komt er opnieuw een entente?

Quick Step-Alpha Vinyl gelooft niet in een Spaanse entente. Ze zien een voordeel. Enric Mas staat 3e en rijdt voor Movistar, maar die ploeg is nog in volle degradatiestrijd. Daarom denken ze dat Mas eerder zich op het podium zal concentreren. Ook vertelde Quick Step-Alpha Vinyl aan Het Nieuwsblad dat ze denken dat Movistar Juan Ayuso eerder als een concurrent ziet. Ook trainde Ayuso ooit mee met Movistar, maar hij koos uiteindelijk voor Team UAE Emirates omdat die ploeg "moderner" is.

Ook de trainer van Carlos Rodriguez denkt dat er weinig kans is op een alliantie. Rodriguez en Ayuso zijn 2 jonge renners en hun plaats in het klassement is fantastisch. Rodriguez' trainer denkt vooral dat ze hun positie zullen willen behouden.

Spaans journalist Fran Reyes wist Het Nieuwsblad te vertellen dat Rodriguez en Ayuso het goed met elkaar kunnen vinden, maar dat anderen in de beloftecategorie konden profiteren door hun onderlinge rivaliteit.