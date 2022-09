Lars Boven eindwinnaar Flanders Tomorrow Tour, Van De Paar 3e in slotrit

In de Flanders Tomorrow Tour stonden op de laatste dag nog een tijdrit en een rit in lijn op het programma.

In de ochtend stond een tijdrit op het programma in en rond Wulpen. Op het parcours van 12,7 kilometer was de Deen Matias Malmberg de snelste. De Deen van ColoQuick was vier seconden sneller van Tim van Dijke en negen seconden sneller dan leider Lars Boven.

In de namiddag stond er een etappe van net geen 125 kilometer op het programma, in en rond Handzame. De etappe draaide uit op een massasprint en de Australiër Jensen Plowright van FDJ was daarin sneller dan de Israëlier Oded Kogut en Belgisch beloftenkampioen Jarne Van De Paar.

De eindzege van Lars Boven kwam niet meer in gevaar. De Nederlander wint het eindklassement voor zijn landgenoot Tim Marsman.