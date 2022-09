VOORBESCHOUWING RIT 14: Wat doen Remco Evenepoel en co op de 1e aankomst bergop van het weekend

Rit 14 is de volgende aankomst bergop. De renners rijden naar Sierra de La Pandera.

De Vuelta zit nog steeds in Andalusië en Fernando Escartin schotelde hen een weekend met 2 stevige aankomsten bergop voor. In de 14e rit rijden de renners naar Sierra de La Pandera. Die slotklim is 8,4 km lang en stijgt gemiddeld 7,8%. Op het einde is de klim zeer onregelmatig. Er zijn stroken tot 15%, maar er zit ook een korte afdaling in.

Vooraf is de rit eerst relatief vlak. Daarna moeten de renners beginnen klimmen. Na bijna 110 km is er de 1e klim van 3e categorie. Daarna volgt de duik naar de vallei en zijn er nog 2 beklimmingen die niet meetellen voor het bergklassement. Vlak voor de slotklim is er nog een klim van 2e categorie. De renners moeten 10,4 km klimmen aan 5,5%. Daarna komen de renners op een plateautje en volgt vrij snel de klim naar Sierra de La Pandera. De finish ligt na ruim 160 km.

FAVORIETEN

Onder de favorieten horen al zeker de klassementsrenners. Remco Evenepoel gaf al aan dat hij sowieso geen tijd wil verliezen en dat de 14e rit een mooie rit is. Primoz Roglic zal wat van zijn achterstand willen goedmaken. Ook Enric Mas klom elke keer al goed mee en zal ook nu wellicht weer meespelen voor de overwinning. Carlos Rodriguez en Juan Ayuso staan mee in de top 5 en zullen wellicht weer mee met de besten naar boven klimmen.

De andere renners verder in het klassement konden nog geen enkele keer de indruk geven dat ze de besten bergop kunnen volgen. Zij zullen wat anders moeten verzinnen als ze aanspraak willen maken op de overwinning. Door bijvoorbeeld mee te gaan in de vroege vlucht.

Die vroege vlucht kan altijd overleven, maar dan zal die sterk moeten zijn en veel voorsprong moeten hebben. De laatste 35 km gaan immers bijna heel de tijd bergop en is er nauwelijks tijd om te recupereren.