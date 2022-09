Tadej Pogacar openhartig over zijn slechte dag in de Tour: "Jumbo-Visma verpletterde me toen"

Tadej Pogacar is nog eens teruggekomen op de Tourrit naar de Col du Granon. Hij verloor daar bijna 3 minuten.

"Op de Galibier voelde ik me nog goed", schreef Tadej Pogacar in zijn column voor het Sloveense MMC. "Maar ik vergat een drankje met hydraten te drinken. Ook speelde het mee dat het er 35 graden was. Ik kan niet zo goed tegen de warmte. Plots had ik dus geen energie meer op weg naar de Granon."

"Ook was hun tactiek uitstekend", ging Pogacar verder. "Ze verpletterden mij door om beurt aan te vallen. Vooral op het vlakke gedeelte tussen de Télégraphe en de Galibier. Ik probeerde uiteindelijk zelf te gaan, maar Jonas Vingegaard had er belang bij om te wachten op Wout Van Aert en Primoz Roglic."

"Achteraf gezien, denk ik dat er na de Galibier geen weg terug was. Ik heb daar al mijn superkrachten achtergelaten en als ik mijn gegevens bekijk, heeft me dat de laatste 4 km op de Granon gekost", besloot Pogacar.