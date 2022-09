Thymen Arensman wint koninginnenrit in Vuelta, Evenepoel houdt stand

De 15de rit van de Vuelta eindigde op de Sierra Nevada op het hoogste punt van de Vuelta.

De rit startte in Martos en eindigde boven op de Sierra Nevada, op 2512 meter hoogte. Op zo'n 55 kilometer van de streep kregen de renners de Alto del Purche voor de wielen. Een klim van 1e categorie van 9,1 km lang aan 7,6% met pieken tot 17%.

De slotklim was er een buiten categorie. Alto Hoya de la Mora met aankomst in Monachil is 22,3 km lang en stijgt gemiddeld met 7,9% met vooral in het begin stroken van meer dan 20%.

Er vormde zich een grote kopgroep van 29 renners met namen zoals Vine, Carapaz, Pedersen, Meintjes, Soler, Nibali en Arensman. De kopgroep nam een voorsprong van bijna 7 minuten en daarbij voelde vooral AG2R zich bedreigd door Arensman die dicht bij O'Conner kwam in de stand. Ook Jumbo-Visma zette zich op kop van het peloton voor Rogli─Ź.

Op de slotklim spatte alles uiteen, zowel in de kopgroep als in het peleton. Miguel Ángel López en Enric Mas versnelden uit het peloton en ook Rogli─Ź reed nog weg. Remco Evenepoel beperkte de schade en verloor zo'n 15 seconden op Rogli─Ź en 42 op Mas.

In de kopgroep bleek Thymen Arensman (22) de sterkste. De Nederlander wint zo zijn eerste rit in een grote ronde. Enric Mas werd tweede, López derde. Rogli─Ź werd vijfde. Remco Evenpoel werd 10e.

Remco Evenepoel gaat de derde rustdag in als leider. Hij staat nog altijd aan de leiding. Hij staat 1:34 voor op Rogli─Ź en 2:01 op Mas.