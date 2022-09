Biniam Girmay reist nog de halve wereld rond voor WK in Australië

Biniam Girmay gaat voor het WK nog minstens drie koersen rijden en moet daarvoor heel wat reizen.

Biniam Girmay is één van de revelaties van het wielerseizoen. De Eritreeër won Gent-Wevelgem en een rit in de Giro. Ook op het WK in het Australische Wollongong is hij er bij, en zijn aanloop naar dat WK verloopt wat anders dan bij de andere renners. Afgelopen weekend werd hij nog vierde in de Tour du Doubs.

Zoals heel wat renners die om de wereldtitel zullen strijden in Wollongong rijdt Girmay eerst nog de Canadese koersen op 9 en 11 september in Québec en Montréal. Het grootste deel van het peloton reist dan door naar Australië maar Girmay komt eerst nog terug naar Europa.

Slechts drie dagen na de wedstrijd in Montréal, op 14 september rijdt Girmay in België dan nog de Grand Prix de Wallonie. Wellicht omwille van de sponsors van zijn ploeg Intermarché-Wanty-Gobert. Daarna reist Girmay wel af naar Australië, 11 dagen voor het WK.

Girmay legt dus nog heel wat afstand af in zijn voorbereiding tot het WK, ruwweg genomen zo'n 26.000 kilometer. Het is maar de vraag hoe goed hij al die jetlegs zal verteren.