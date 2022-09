Enric Mas blijft knokken tot in Madrid: "Het podium of meer blijft door mijn hoofd gaan"

Enric Mas staat na 2 weken 3e in de Vuelta. Op de persconferentie vertelde hij dat het podium of meer door zijn hoofd blijft gaan.

In de Vuelta was het Enric Mas die in het begin Remco Evenepoel bergop het langst kon volgen. Afgelopen weekend kon hij tijd goedmaken op de leider. Na 2 weken staat hij 3e in het klassement en op 2'01" van Evenepoel.

"Evenepoel doet het nog steeds goed", vertelde Mas tijdens de rustdag op de persconferentie. "Hij was de sterkste, maar de voorbije 2 ritten liet hij zwakte zien. Al heeft hij nog steeds een mooie voorsprong en dat geeft hem wellicht een mentaal voordeel en een zekere gemoedsrust. Anderzijds, in twee etappes hebben we nu ruim 1 minuut teruggewonnen, wie zegt dat we dat de komende dagen ook niet nog kunnen doen. Ik blijf dromen en knokken tot in Madrid."

"Het podium of misschien wel meer blijft door mijn hoofd gaan", . "Maar ik ben ook voorzichtig. Er volgen nog veel moeilijke dagen en er kan nog veel gebeuren. Misschien worden er ook wel bepaalde allianties gevormd die bepalend kunnen zijn. Ik ben alleszins kalm en gemotiveerd voor de 3e en beslissende week van de Vuelta."