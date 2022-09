Ook Maxim Van Gils moet de Vuelta door corona verlaten: "Grote ontgoocheling"

In de Vuelta vielen er al 38 opgaves te noteren. De meeste opgaves kwamen door corona en afgelopen weekend was het rustiger dan eerder in de 2e week.

Maar op de rustdag was er nieuwe opgave. Maxim Van Gils testte positief op corona. "Ik ben heel ontgoocheld", reageerde Van Gils. "De Vuelta was een groot doel voor mij. Nu ga ik mijn tijd nemen om te herstellen en me op andere doelen later dit seizoen te focussen."

Sadly, we have to report the abandon of @maximvangils in @lavuelta, who has covid.



Van Gils: šŸ’¬"I am very disappointed, this Vuelta was a big goal for me, which I worked hard for. I'll take my time to recover and focus on other goals in the final part of the season."