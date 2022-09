Tweevoudig Australisch kampioen hangt op het einde van het seizoen zijn fiets aan de haak

Cameron Meyer gaat op wielerpensioen. Dat heeft zijn ploeg Team BikeExchange-Jayco zelf bekendgemaakt. Meyer werd 2 keer Australisch kampioen op de weg en kende ook successen in het baanwielrennen.

In het baanwielrennen kende Cameron Meyer de meeste successen. Hij werd 9 keer wereldkampioen. Zo werd hij meerdere keren wereldkampioen in de puntenkoers, de ploegenachtervolging en de individuele achtervolging. Ook won verschillende wereldbekers en werd hij verschillende keren Australisch kampioen.

Australisch kampioen werd Meyer ook op de weg. Hij won het nationaal kampioenschap 2 keer. Ook werd hij 2 keer nationaal kampioen tijdrijden. In 2011 won hij de Tour Down Under en in 2015 de Herald Sun Tour. Daarnaast won hij ook 2 ritten in de Ronde van Zwitserland en een rit in de Tour of Britain.

In 2009 werd Meyer prof bij Team Garmin. Vanaf 2012 kwam hij uit voor wat we nu kennen als Team BikeExchange-Jayco. Hij was er altijd bij sinds de oprichting van dat team. Na 11 jaar komt daar dus een einde aan. "Het is een wilde rit geweest en ik kijk terug naar mooie herinneringen. Nu kijk ik uit naar het volgende hoofdstuk in mijn leven en ik wens de ploeg veel succes in de toekomst", vertelde Meyer.