Carapaz denkt niet aan eindklassement en heeft nu ander doel voor ogen in Vuelta

Van Richard Carapaz moet Remco Evenepoel niets meer vrezen. Die rijdt met een ander doel dan het eindklassement de Vuelta uit.

18 minuten en 2 seconden is de achterstand van Carapaz in het algemene klassement. Hij verlegt zijn doelstelling dan ook.

“Er is nog heel veel speelbaar in het bergklassement, dus we zullen zien hoe dat de komende dagen gaat uitpakken. Het is een concreet doel voor mij. Het zou geweldig zijn als ik het bergklassement kan winnen. Maar als het me niet lukt, dan is dat ook okay”, klinkt het op de website van de ploeg.

Al was dat niet het oorspronkelijke plan. “Ik kwam hier met een doel naar de Vuelta en dat was het algemeen klassement. Dat is me niet gelukt te verwezenlijken. Het alternatieve plan was het najagen van ritzeges en dat is gelukt, twee stuks.”