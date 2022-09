Jumbo Visma wil Evenepoel keihard uitdagen: "Met het podium nemen we geen genoegen'

Remco Evenepoel staat voor zes zware dagen in de Vuelta. Jumbo Visma wil alleen maar de eindzege pakken.

Primoz Roglic staat nog anderhalve minuut achter op Remco Evenepoel, maar daar willen ze bij Jumbo Visma snel verandering in brengen.

“Met het podium nemen we geen genoegen”, zegt Rohan Dennis heel duidelijk aan VeloNews. “We zijn een aantal renners verloren, maar dat is gelijkmatig gegaan. De meeste teams zijn twee, drie of zelfs meer renners kwijtgeraakt. Het maakt niet veel uit denk ik. Het is wat het is.”

Wat er nog te verwachten is van Remco Evenepoel is onduidelijk voor Jumbo Visma. “Hij is nog nooit zover gekomen in een grote ronde. We zullen moeten afwachten en dan zien we het wel. Hopelijk wordt hij slechter en wordt Primoz elke dag beter. We werken niet voor het podium. Als ploeg zullen we alles in de strijd gooien om Evenepoel te kraken. Als dat niet lukt en hij blijft rijden zoals hij deed: bravo.”