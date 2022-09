Nederlander opent rekening na millimetersprint en lastige hellingen: "Alles geven tot op de streep, ik bleef er in geloven"

Zo, die rekening is ook weer geopend. Al scheelde het niets: een echte millimetersprint werd het in de tweede rit van de Tour of Britain.

Eentje die naar zijn hand gezet werd door Cees Bol, die het nipt haalde van Jake Stewart. "De ploeg deed een uitstekende job om me over de hellingen en in een goede positie te krijgen. In de laatste 300 meter vocht ik voor een goed wiel en dan was het alles geven tot op de streep. Geweldig dat ik kon winnen."

POSITIE VAN DE WIND

Zeker omdat Bol eerder in de etappe had afgezien. Zeker toen de wind van de zijkant kwam en hij dus die heuvels over moest. "Daar zat ik op de limiet. We wisten dat de wind zou draaien. Dat was mijn focus en ik bleef er in geloven. Met wind op kop was het makkelijker op de klimmetjes."

Voor Bol is het zijn eerste overwinning van het seizoen. Het hoeft voor Team DSM niet bij die ene triomf te blijven in de Tour of Britain. "Er zijn nog enkele sprintkansen, maar ook klimmersdagen die de andere jongens in de ploeg goed liggen."