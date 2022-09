Remco Evenepoel kan in deze Vuelta voor een primeur zorgen

Remco Evenepoel is in het bezit van 2 truien. Naast de rode trui komt hij door zijn jeugdige leeftijd nog steeds in aanmerking voor het jongerenklassement. En bij Vueltawinst kan hij voor een primeur zorgen.

Het jongerenklassement is nog een nieuw klassement in de Vuelta. Sinds 2017 bestaat die nog maar. Eerst had het klassement ook nog geen trui. Enkel een rood rugnummer. Pas toen het combinatieklassement vanaf 2019 niet meer doorging, kreeg het jongerenklassement een trui. Het nam de witte trui van het combinatieklassement.

Alles bij elkaar is het jongerenklassement dus een heel jong klassement. In de andere grote rondes bestaat dat klassement al veel langer. In 1975 begon de Tour de France ermee. Een jaar later volgde de Giro hun pad, maar in 1994 stopten de Italianen met dat klassement. In 2007 pikten ze de draad weer op.

Door die korte geschiedenis kan Remco Evenepoel voor een primeur zorgen. Sinds 2017 won nog geen enkele winnaar van het jongerenklassement ook de rode trui. Evenepoel is op dit moment in het bezit van de rode trui en ook de witte trui en kan zo dus voor de 1e keer in de Vuelta voor die dubbel zorgen.

© photonews

In het verleden was Enric Mas er al eens het dichtbij. Hij eindigde in 2018 2e en was de beste jongere. Het verschil met winnaar Simon Yates was 1'46". De andere keren was dat verschil altijd groter dan 2 minuten.

Tadej Pogacar eindigde in 2019 op 2'55" van Primoz Roglic. Dat was toen de ontdekking van Pogacar met zijn sterke slotweek. Hij zag die beloond met een 3e plaats en de witte trui. Een jaar later was Mas nog eens de winnaar van de witte trui, maar het verschil was al 3'36" met winnaar Roglic.

In 2017 en 2021 speelde de winnaar van het jongerenklassement niet mee voor eindwinst. Miguel Angel Lopez eindigde op 9'13" van Chris Froome. Vorig jaar was Gino Mäder de beste jongere, maar hij eindigde op 11'33" van Roglic.

Aan Evenepoel om in 2022 geschiedenis te schrijven. Niet alleen kan hij voor het eerst in 44 jaar België de eindzege in een grote ronde bezorgen. Hij kan in Spanje ook de 1e winnaar van het jongerenklassement worden die ook de Vuelta wint.