Opnieuw een knappe ereplaats voor Cedric Beullens: "Te ver bij de aanval van Primoz Roglic"

In het peloton mengde Cedric Beullens zich weer in de sprint. Hij sprintte uiteindelijk naar plaats 7.

Cedric Beullens probeerde deze Vuelta zich elke keer al te mengen in de massasprint voor een ereplaats. Ook in de 16e rit naar Tomares deed hij dat. Het werd uiteindelijk een 7e plaats.

"De rit was zelf rustig", zei Beullens aan de finish. "Maar de finale was dan weer hectisch. Toen Primoz Roglic aanviel, zat ik te ver. Ik wachtte dan op de sprint en hoopte dat we die kloof zouden kunenn dichten, maar dat gebeurde uiteindelijk niet."

"Ik heb me opnieuw kunnen tonen", ging Beullens verder. "Ook heb ik nog steeds snelle benen aan het einde van een etappe. Ik ben dan ook blij met die 7e plaats op een aankomstlijn die niet voor de pure sprinters was."