Primož Roglič krijgt steun van andere ploegen in Vuelta na opgave

Na twee jaar op rij te moeten opgeven in de Tour door een val, heeft Primož Roglič nu ook in de Vuelta moeten opgeven. De Sloveen viel op het einde van rit 16 en zijn blessures zijn te erg om nog verder te gaan.

Roglič krijgt daarbij heel wat steun van andere ploegen, renners en anderen uit het peloton. Een overzicht.

Wishing a speedy recovery to a great champion who will be missed in the remaining #LaVuelta22 stages!



It’s been a pleasure to compete with you over the past three weeks! https://t.co/GiNH8ZP4Ug