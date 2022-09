Lof voor knechten van Evenepoel en geen onderschatting van Mas bij Quick-Step: "Moeten gefocust blijven"

Ze rekenen zich bij Quick-Step nog niet rijk in het gevecht tegen Mas. Evenepoel kan gelukkig wel op enkele uitstekende knechten rekenen.

Een thema dat aan bod kwam tijdens Vive le Vélo. Tom Steels mocht zeggen wat hij vond van de prestaties van Ilan van Wilder en Louis Vervaeke in het bijzonder. "Geweldig. Van Wilder is ook nog jong en heeft ook al zo veel meegemaakt. Wat je nu ziet van Van Wilder, is zijn talent, maar niet zijn ontwikkeling."

"Als hij de Vuelta heeft uitgereden, zal zijn ontwikkeling beginnen doorgroeien", gaat Steels verder. "Elke keer dat hij een stap ging zetten, kwam hij altijd iets tegen. En Louis groeit in zijn rol. Iedereen in de ploeg groeit in die Vuelta en dat gaan ze meenemen in de rest van hun carrière. Je mag ook de factor Dries Devenyns niet onderschatten. Hij is een rustbrenger."

ANTWOORDEN MET DE PEDALEN

Klaas Lodewyck is een ploegleider die in de Vuelta ter plekke actief is en hij werd geïnterviewd over het duel Evenepoel-Mas. "Elke keer als Mas iets probeert, moeten we proberen antwoorden met de pedalen. Ons grootste doel is om controle te houden over de koers. Volgen bij de aanvallen van Mas zal het belangrijkste zijn."

Gaat Mas niet vooral achterom kijken? "Kan best zijn, maar wij houden rekening met Mas omdat hij onze dichtste concurrent is. Na drie weken koers kan Mas een bedreiging vormen. Uiteindelijk is het de eerste keer dat Remco een koers van drie weken zal gereden hebben. We moeten gefocust blijven."