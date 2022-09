Robert Gesink voegt bijna nog een mooie zege toe aan zijn carrière: "Maar ik neem niemand iets kwalijk"

Het zag er lange tijd uit dat Robert Gesink nog een rit in de Vuelta aan zijn palmares zou kunnen toevoegen, maar Remco Evenepoel en Enric Mas haalden hem in de slotkilometer nog in en Evenepoel maakte het af in de sprint.

"Ik had niet verwacht dat ik hier nog voor de ritzege zou strijden", vertelde Robert Gesink aan Sporza. "We waren hier ook met totaal andere doelen, maar door de opgave van Primoz Roglic viel zijn droom in duigen en die van mij ook. Dat Enric Mas en Remco Evenepoel mij op het einde van de rit nog inhaalden en daardoor niet won was wreed, maar de opgave van Roglic was nog wreder. Maar op cadeautjes kan je hier niet rekenen. Het gaat om een ritzege in een grote ronde."

"Het was een schitterende dag", ging Gesink verder. "Ik heb al mooie zeges kunnen boeken en deze was een mooie om aan mijn palmares toe te voegen. Ik hoorde in mijn oortje dat het verschil alsmaar kleiner werd. Opeens zag ik ook een voorwiel in mijn ooghoek. Het is balen, maar ik ben toch blij met mijn sterke dag. Tot die laatste 200 meter."