VOORBESCHOUWING RIT 19: op Puerto del Piélago is het aan de vluchters, of bestookt Mas Evenepoel toch weer?

Puerto del Piélago is de voornaamste hindernis vandaag in de Vuelta. Durft Mas Evenepoel weer aan te vallen, een dag nadat die laatste zich de betere toonde? Waarschijnlijker is dat die klim vooral van belang zal zijn voor de vluchters die mikken op de ritzege.

De Puerto dél Pielago is een beklimming van 9,3 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 5,6%. Het Vuelta-peloton moet er twee keer over in de etappe van en naar Talavera de la Reina. Het is een klim van tweede categorie. Of hier de grote verschillen gemaakt kunnen worden, is dus maar de vraag. Al is het altijd ook wel interessant wat er nadien in de vallei gebeurt.

Bovendien moet Enric Mas 2'07" goedmaken op Remco Evenepoel als hij nog de Vuelta wil winnen. Mas moet dus elke kans aangrijpen om aan te vallen die nog op zijn pad ligt. Dat offensief zal er wellicht vooral zaterdag komen. Een kans laten passeren om Evenepoel onder druk te zetten, kan Mas zich niet permitteren. Daarom dat we toch wel iets verwachten van de Spanjaard.

EEUWIGE ROEM

Finaal is de verwachte uitkomst wel dat het in deze etappe vooral draait om de strijd om de ritzege. Een gelegenheid voor de aanvallers onder de betere klimmers om nog eens op zoek te gaan naar eeuwige roem. Zij prentten wel maar beter in hun gedachten dat de top van de eerste keer Puerto dél Pielago al na 30 kilometer ligt en de tweede keer al na 96 kilometer.

Nog voor de eerste 100 kilometer afgelegd zijn, is het zwaarste dus al achter de rug. Tussendoor en nadien stellen enkele vragen zich. Zoals: wie in de kopgroep kan het beste dalen? Of: wie heeft nog de meeste ploegmaats bij zich? In de laatste veertig kilometer kan dan ook een tactisch spel beginnen.

AL VROEG VUURWERK

Dat de beklimming er al zo snel aankomt, betekent ook dat we wel eens al heel vroeg vuurwerk kunnen krijgen. Het is niet ondenkbaar dat net zoals gisteren een hele grote groep wegrijdt. Er zal veel interesse zijn om in de ontsnapping van de dag te zitten. Nadien is het aan de sterksten onder de aanvallers om zich te onderscheiden. Vlak voor de eerste keer op de klim ligt nog een tussensprint. De finish ligt na 138,3 kilometer.