Remco Evenepoel houdt stand en wint de Vuelta! Carapaz pakt 3e ritzege.

Het is gebeurd! Remco Evenepoel wint de Vuelta 2022!

In de laatste bergrit moest Remco Evenepoel nog 5 bergen overleven om zijn eerste grote ronde binnen te halen. En dat is ook gebeurd. België heeft opnieuw een winnaar van een grote ronde.

Het was alweer een grote kopgroep die het ruime sop koos, 24 renners in totaal met daarbij Xandro Meurisse, bollentrui Richard Carapaz, Marc Soler, Louis Meintjes en Sergio Higuita.

In het peleton gebeurde eigenlijk quasi niets. UAE Team Emirates en Movistar voerden wel het tempo op in voorbereiding van een aaval van Almeida, Ayuso en Mas. Maar het was Miguel Ángel López van Astana die het tot drie keer toe probeerde op de slotklim. Vooral Almeida maakte tempo bij de favorieten om nog een plaatsje op het schuiven in het klassement. De valpartij van eergisteren werd Carlos Rodriguez te veel en de Spaanse kampioen moest lossen.

Carapaz loste op het einde van de slotklim Higuita. Thymen Arensman probeerde nog maar strandde op luttele seconden. Remco Evenepoel werd 6e.

Aan de top van het klassement is er niets veranderd. Als alles morgen goed verloopt wint Remco Evenepoel de Vuelta voor Enric Mas en Juan Ayuso.