Tim Merlier kan in Madrid zijn Vuelta nog wat opsmukken

Voor de Vuelta had Tim Merlier torenhoge ambities. Hij wou enkele ritten winnen en zo in elke grote ronde een rit gewonnen hebben. Na bijna 3 weken koers, blijft hij nog steeds met lege handen achter. Hij zal dan alles op alles moeten zetten in de slotetappe naar Madrid.

De Vuelta begon in Nederland. De 1e rit was een ploegentijdrit, maar de 2 volgende etappes waren 2 kansen voor de topsprinters. 2 keer kon Tim Merlier niet winnen en was Sam Bennett de snelste. De 1e keer kwam Merlier te kort en in Breda had hij in volle sprintvoorbereiding kettingproblemen.

De volgende kans voor de sprinters was in de 7e rit, maar de sprintersploegen verkeken zich op de vroege vlucht en ze mochten strijden voor de 6e plaats. Merlier was eerder al op de lange klim gelost en sprintte dus niet mee.

Pas in de 2e week diende er zich een volgende sprintkans aan. In rit 11 kwam het in Cabo de Gata tot een massasprint. Het was lang zoeken naar de Belgische kampioenentrui en Merlier kon opnieuw niet een rit winnen. Hij finishte uiteindelijk als 3e.

TE ZWARE FINALES

2 dagen later was er een nieuwe kans in Montilla. Al oogde de finale lastig. In de slotkilometers ging het bergop. Merlier was tijdens de sprintvoorbereiding goed omringd door zijn ploegmaats, maar de slotkilometers bleken te lastig en hij moest lossen. Nadien was hij zwaar ontgoocheld.

Na Montilla had Merlier nog 2 kansen. Een dag na de rustdag en de slotrit in Madrid. In de 16e rit had Merlier op voorhand al niet veel vertrouwen. Ook in Tomares zou de rit eindigen op een korte helling. Zwaarder dan in Montilla. Dat bleek ook. Hij kon niet reageren op de de aanval van Roglic. Dus opnieuw geen ritwinst voor Merlier.

DAN MAAR IN MADRID?

Merlier moet dus wachten tot Madrid om een rit in de Vuelta winnen. Traditioneel eindigt die rit ook op een massaspurt. Aan hem dus om zijn tegenvallende Vuelta nog wat op te smukken. Hij zal wellicht ook zijn vaste loods Jonas Rickaert gemist hebben in deze Vuelta. Die is nog altijd out door een vernauwing aan de liesslagader, waaraan hij net voor de zomer geopereerd werd.