VOORBESCHOUWING RIT 20: Remco Evenepoel verdedigt voorsprong van 2'07" op dag van de waarheid

De dag van de waarheid is aangebroken! Remco Evenepoel kent zijn opdracht: zijn voorsprong van 2'07" op Enric Mas succesvol verdedigen en de Vuelta-winst is binnen.

Vandaag komen we dus te weten of Remco Evenepoel dit jaar de Vuelta gaat winnen en we voor het eerst in 44 jaar een Belgische groterondewinnaar krijgen. De vorige was Johan De Muynck in de Giro van 1978. Alle voortekenen zijn positief: Evenepoel toonde haast steevast in de loop van deze Vuelta de betere zijn van Mas en begint aan de laatste bergrit met een voorsprong van meer dan twee minuten.

Dat kan haast niet meer mislopen, toch? Dat zou je denken, maar bij Quick-Step blijven ze uiterst voorzichtig. Daar zijn ook redenen voor: Een ommekeer aan het einde van een grote ronde zou zeker geen unicum in de wielergeschiedenis zijn. Als Mas van Evenepoel zou kunnen wegrijden, dan kan de schade ook oplopen. Omdat er nog vijf cols betwist moeten worden. Omdat het ook al van vroeg in de etappe klimmen is.

Dat biedt voor Mas de mogelijkheid om Evenepoel te isoleren. Al gaan ze er bij Quick-Step natuurlijk alles aan doen om zo'n scenario te vermijden. Wat zijn dan die fameuze beklimmingen die Evenepoel moet trotseren? De eerste die op het menu staat is de Puerto de Navacerrada: een klim van eerste categorie die 10,4 kilometer duurt aan een gemiddelde van 6,5%. Nadien is het op naar de Puerto de Navafria.

Aan iets meer dan vijf procent klimmen en dit 10,3 kilometer lang, is daar de opdracht. Het is net als de Puerto de Canencia een klim van tweede categorie. Daar is het 7,3 kilometer klimmen aan 4,8%. In de finale liggen dan nog de Puerto de la Morcuera en Puerto de Cotos, twee beklimmingen van eerste categorie. De eerste duurt 9,2 kilometer aan 6,8% en de tweede duurt meer dan tien kilometer aan een gemiddelde van 5,6%.

Op de top van de laatste klim is het nog zo'n elf kilometer tot de finish, al ligt er ook nog een klein knikje op weg naar de aankomst. Die ligt in Puerto de Navacerrada, waar ook de eerste klimkilometers van de rit al werden afgewerkt. Van aan het vertrek in Moralzaral zullen dan 181 kilometers gereden zijn. En dan weten we of Evenepoel zondag in Madrid de Vuelta wint.