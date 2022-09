Tadej Pogacar houdt Wout Van Aert in de sprint nipt af in de GP van Montréal

Tadej Pogacar heeft de GP van Montréal gewonnen. Hij reed met een elitegroep weg en klopte Wout Van Aert nipt in de sprint.

2 dagen na de GP van Québec was het tijd voor de GP van Montréal. Net zoals in Québec reden de renners heel de tijd op een lokaal circuit. De scherprechter was de Côte Camillien-Houde, een klim van 2 km aan 6% met stroken tot 9%. In totaal waren er 18 ronden van 12,3 km, goed voor ruim 221 km en meer dan 4800 hoogtemeters.

Een Belg was mee in de vroege vlucht. Florian Vermeersch reed met 5 anderen weg. Ook Andreas Leknessund zat erbij. Ze kregen bijna 6 minuten van het peloton, waar Tadej Pogacar zijn troepen op kop liet rijden. Dat in combinatie met het zware parcours zorgde voor slachtoffers. Onder meer Geraint Thomas, Michael Matthews en Peter Sagan moesten lossen en de kopgroep was gehalveerd. Vermeersch was er nog bij en de voorsprong van de kopgroep was ondertussen al gehalveerd.

JUMBO-VISMA NEEMT OVER

Voor Leknessund ging het niet snel genoeg in de kopgroep. Hij versnelde op minder dan 50 km van de streep en ging solo. Zijn voorsprong verkleinde zienderogen. Ondertussen had Jumbo-Visma het overgenomen in het peloton en Pogacar zat geïsoleerd in het wiel van Wout Van Aert.

Terwijl Leknessund op 2 ronden van het einde als laatste vluchter werd gegrepen, bleef het parcours slachtoffers maken. Onder meer Jasper Stuyven en Matej Mohoric moesten lossen. 2 renners, Simone Velasco en Frederik Wandahl vielen dan weer aan. Zij gingen met zo'n 40 seconden voorsprong de slotronde in.

ELITEGROEP VAN 5

Op de laatste keer Camillien-Houde vertrok Pogacar. Van Aert reageerde fluks en ook Andrea Bagioli was mee. Het trio reed voorbij de eerder weggereden Martinez, maar dan was het de beurt aan Adam Yates. Hij reed naar het koptrio en ging erop en erover. Pogacar volgde hem. Net als Bagioli en David Gaudu. Op de top sloot ook Van Aert weer aan.

In de slotkilometers was er nog een aanval van Yates, maar hij geraakte niet weg. We gingen naar een sprint op de hellende aankomststrook. Gaudu trok de sprint aan. Pogacar kwam uit zijn wiel en hield Van Aert nipt af in de sprint. Bagioli was 3e. Yates en Gaudu vervolledigden de top 5.