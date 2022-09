VOORBESCHOUWING RIT 21: Nog 96,7 km naar Madrid en Remco Evenepoel is officieel de winnaar van de Vuelta en wat kan Tim Merlier nog?

De slotrit van de Vuelta staat voor de deur en de meeste vragen zijn al beantwoord in deze Vuelta. Toch is het nog uitkijken naar wie in Madrid wint en wat kan Tim Merlier nog?

De Vuelta sluit af met een etappe van 96,7 km van Las Rozas naar het centrum van Madrid. Er zijn geen hindernissen meer. Na 9 plaatselijke ronden in het centrum van Madrid weten we wie op de Paisaje de la Luz de laatste rit zal meepakken. Daarna zal Remco Evenepoel officieel de winnaar van de Vuelta zijn. De favorieten voor de overwinning moeten we uiteraard tussen de spurters zoeken. Mads Pedersen won er al 3. Ook pikte Kaden Groves zijn etappe mee. Daarnaast was er in het begin van de Vuelta ook Sam Bennett, maar die gaf op na een coronabesmetting. Dan zijn er nog enkele andere sprinters in deze Vuelta. De sprint van Tim Merlier kwam er nog niet uit, maar in Madrid krijgt hij een nieuwe kans om zijn Vuelta toch nog wat kleur te geven. Ook Mike Teunissen zal nog vol voor de zege gaan. En ook de lead-out van Bennett, Danny van Poppel, zal een mooie kans zien. Dan is er ook nog Pascal Ackermann.