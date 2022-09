🎥 Alejandro Valverde neemt afscheid van de Vuelta: "Het is een droom"

Alejandro Valverde heeft zijn allerlaatste Vuelta gereden. Voor, tijdens en na de rit werd hij uitvoerig geëerd.

Voor de wedstrijd werd al een standbeeld voor Alejandro Valverde onthuld. Nadien kreeg hij ook een eresaluut van de rest van het Vueltapeloton. Tijdens de rit was het ook tijd voor een ereronde voor Valverde. Een ronde lang mocht hij voor het peloton uitrijden en zwaaide hij naar de mensen langs de kant van de weg.

Na de slotrit werd Valverde ook gehuldigd op het podium. Met zijn ploeg kwam hij in zijn gouden trui van zijn eindoverwinning in 2009 op het podium. Daarna was hij te zien in zijn regenboogtrui uit 2018. Ten slotte droeg hij ook zijn shirt van Movistar, waar hij sinds voor reed (eerst nog Iles Balears en Caisse d'Epargne, red.).

Bij AS gaf Valverde een reactie: "Ik heb van deze Vuelta zo hard genoten. Verschillende herinneringen schoten door mijn hoofd. Van al mijn grote rondes die ik heb gereden. Ook moest ik hier een daar een traantje wegpinken. Ik heb dan ook zo veel meegemaakt als renner. Voor alles moet er een begin en einde zijn en dit is het einde. Het is een droom."