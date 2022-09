De woorden van Evenepoel zelf: "Verloofde met ouders grootste supporter, beloning voor opofferingen is er gekomen"

Omdat zijn woorden er ten slotte er het meeste toe doen: Remco Evenepoel over de steun die verloofde en ouders hem geven en wat tot zijn overwinning in de Vuelta geleid heeft.

Uiteraard brachten we al een eerste reactie van wat Evenepoel zei na zijn Vueltawinst. Lees HIER nog eens de inhoud van het flashinterview. Evenepoel had uiteraard daarna nog wel meer te vertellen, onder andere van op het podium in Spanje.

"Eerst en vooral wil ik mijn verloofde, met wie ik binnen enkele maanden ga trouwen, bedanken", dacht Remco meteen aan Oumi. "Zij is samen met mijn ouders mijn grootste supporter. Ik denk niet dat ik zonder hen had kunnen doen wat ik hier gedaan heb. En natuurlijk moet ik mijn ploeg en ploegmaats bedanken voor alles wat ze de laatste drie weken gedaan hebben."

COLLEGIALE REMCO

De winnaar van de Vuelta 2022 bleef ook collegiaal en had een compliment in huis voor Mas en Ayuso. "Ik feliciteer ook de twee andere renners op het podium. Ze waren heel sterk de voorbije weken. De toekomst van het Spaanse wielrennen oogt mooi."

Net zoals de eigen toekomst van Evenepoel. Wat er de volgende jaren ook nog gebeurt, deze Vuelta pakken ze hem niet meer af. "Ik heb veel opofferingen gebracht en de beloning is er gekomen in Spanje. Ik ben overweldigd door wat ik gedaan heb. Ik ben dankbaar voor de steun van thuis en de steun die ik ontvangen heb doorheen deze drie weken."