Remco Evenepoel wint de Vuelta: "We mogen heel fier zijn over de afgelopen weken"

Remco Evenepoel heeft de Vuelta gewonnen. In het flashinterview na de streep gaf hij al een korte reactie.

Remco Evenepoel moet niet meer dromen. "Het begint nu te bezinken", begon Remco Evenepoel het flashinterview. "Het is nu echt officieel. Na de laatste bergrit waren er al veel emoties. Het was toen al binnen, maar je moest de rest van de wedstrijd nog goed doorkomen. Het team heeft de afgelopen weken goed werk geleverd."

"Ik had niet veel tijd om op het lokale circuit na te denken", ging Evenepoel verder. "Het was een redelijk technisch parcours en elke ronde werd het nerveuzer. Ik ben blij dat we alles goed overleefd hebben."

Evenepoel schrijft geschiedenis door de Vuelta te winnen. Hij is als Belgische winnaar in de Vuelta de opvolger van Freddy Maertens in 1977 en als Belgische groterondewinnaar de opvolger van Johan De Muynck in 1978. "Het is een heel historisch moment voor mezelf, mijn team en mijn land. Ik denk dat we heel fier kunnen zijn op wat we de afgelopen weken hebben gedaan", besloot Evenepoel.