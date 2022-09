Kritisch voor organisatie maar vooral vreugde bij Oumi: "Opofferingen? Iedereen zou dat doen voor liefde van je leven"

Wat een vreugdevol moment voor Remco Evenepoel en verloofde Oumi. Ze konden samen zijn eindzege in de Vuelta toch eventjes vieren. Het blijkt in de koers niet altijd evident om dicht bij je partner te geraken.

"Ik kan zo veel superlatieven gebruiken, maar het is echt speciaal", reageerde Oumi bij VTM na de eindwinst van haar verloofde. "De opofferingen die ik moet doen? Voor mij is dat allemaal vanzelfsprekend. Ik doe dat voor hem. Dat kost op dat moment geen moeite en iedereen zou dat doen voor de liefde van je leven."

De tijdrit was wel een mentaal moeilijk moment voor haar, door het geregel aan de finish. "Hij had gewonnen en ik was afgekomen van Brussel naar Alicante om de tijdrit te volgen. Ik begreep al snel dat je zonder pasjes nergens kunt geraken. Je voelt u precies niemand voor die persoon, terwijl je thuis alles doet voor die persoon. Ik wilde hem feliciteren en zat dan vast achter de hekken. Ik heb het gevoel dat dat moment mij is afgenomen."

MAGISCH MOMENT

Na de aankomst in Madrid hadden ze dus wel een momentje om te knuffelen en te zoenen. "Het was een intens moment. Ze hebben mij moeten overhalen, want ik vond het niet eerlijk dat ik als enige van de vrouwen daar dan wel mocht gaan. Uiteindelijk was het een magisch moment en zou ik het voor niets willen missen."

Ondertussen komt het huwelijk van Remco en Oumi ook dichterbij. "Ik kijk er wel naar uit om stabiliteit in ons leven te krijgen." Het volgende sportieve doel komt er nog sneller aan met het WK. "Ik vind het heel jammer dat hij dat moment niet kan beleven met zijn supporters en met het Belgische volk. We zullen dat wel inhalen. Ze hebben dat nog te goed van ons."