🎥 Geen maat op Fransman in finale van eerste rit van Ronde van Luxemburg

Enkele vluchters probeerden op het heuvelachtige parcours met 163,8 kilometer en heel wat hoogtemeters voor de boeg al heel snel weg te rijden in de eerste etappe van de Ronde van Luxemburg.

De voorsprong liep maximaal op tot zes minuten, maar Trek-Segafredo hield de boel goed onder controle. Toen ook QuickStep-Alpha Vinyl en Groupama-FDJ zich in de strijd mengden ging de voorsprong plots snel weg.

Op de laatste klim van de dag, op 9 kilometer van het einde, waren de vluchters eraan voor de moeite. Uiteindelijk ging het in groep naar de aankomst bergop in Kirchberg.

Thuisrijder Kevin Geniets ging aan, maar uiteindelijk was het zijn ploegmaat Madouas die wegvloog en met een drietal seconden voorsprong de etappe won, voor Sjoerd Bax en Dorian Godon. Rune Herregodts was op de tiende plek de eerste Belg.

🚴​🇱🇺​ | Valentin Madouas springt weg in de laatste twee kilometer van deze pittige finale en wordt niet meer bijgehaald. De Fransman wint de etappe en is ook de eerste leider in Luxemburg. 🇫🇷👏 #skodatour



📺​ Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/PN9ZqwE9F1