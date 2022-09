Heren van de UCI: waarom de WorldTour niet naar 20 ploegen uitbreiden?

Al het hele seizoen is het behoud binnen de WorldTour een van de gespreksonderwerpen. De laatste weken zorgt het degradatiesysteem voor steeds meer discussies. Er worden al andere oplossingen geopperd.

Vorige week kwam Cyclingnews met het nieuws dat de UCI overweegt om de WorldTour uit te breiden naar 20 ploegen. Daardoor zouden alle WorldTour-ploegen hun licentie behouden en de 2 teams die op basis van hun ranking hun plaats verdienen, zouden ook een licentie kunnen krijgen. Later kwam de UCI met een statement. Daarin ontkennen ze die uitbreiding. Met het huidige systeem van promotie en degradatie willen ze doorgaan.

Daardoor zouden Lotto Soudal en Israël-Premier Tech op dit moment uit de WorldTour vallen. Vooral voor die laatste ploeg zou dat een ramp zijn. Sponsors zouden afhaken en de grote baas zou miljoenen verliezen. Hij dreigt zelfs met een rechtszaak. Ook stelde hij voor om naar 20 ploegen te gaan.

20 ploegen in de WorldTour is eigenlijk een goed idee. Anno 2022 zijn er namelijk 20 ploegen die WorldTour-waardig zijn. Het zijn gezonde teams en kunnen allemaal resultaten rijden.

CORONA

Voor de wildcards geeft dat ook geen problemen. De 2 ploegen die bij de WorldTour komen, hadden al automatisch startrecht. Zijnde Alpecin-Deceuninck en Arkéa-Samsic. Organisaties moeten daardoor geen nieuwe keuzes maken als ze hun wildcards uitdelen.

Ook konden de teams de voorbije jaren niet altijd op volle sterkte hun wedstrijden afwerken. Er was 3 jaar lang de coronapandemie. Net de periode die bepaalt welke ploegen een licentie krijgen. Corona had al meermaals invloed. Recent nog in de Vuelta. Simon Yates stond in de top 5, maar liep een coronabesmetting op. Weg waren de vele UCI-punten voor Team BikeExchange-Jayco die al een heel seizoen vecht voor het behoud. Stel je maar eens voor dat ze daardoor zouden degraderen uit de WorldTour.

IN EIGEN VOET

De UCI lijkt zelf ook al de dupe te worden. Het WK staat voor de deur, maar er zijn door de degradatiestrijd al veel afzeggingen geweest. Lotto Soudal laat zijn renners niet gaan. Hetzelfde voor Cofidis en Movistar. Zo zullen Tim Wellens, Victor Campenaerts, de broers Herrada, Enric Mas, Alejandro Valverde of Alex Aranburu in Australië niet aan de start staan. Heel wat aantrekkelijke namen die wel hun rol zullen gespeeld hebben.

Nee, heren van de UCI. Het is beter om de WorldTour uit te breiden naar 20 teams. Zo zit er ook meer geld in de wielersport en rijden de sterkste renners in de grootste koersen. Lotto Soudal rijdt al bijna het hele seizoen met zijn sterkste renners in het ProContinentale eendagscircuit. Ze weten dat daar heel veel punten te rapen vallen. Dat was wellicht niet de bedoeling toen het degradatiesysteem in voege trad, heren van de UCI.