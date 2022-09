Remco Evenepoel is onderwerg naar Australië: "Zal er op aankomen zo veel mogelijk te rusten"

Remco Evenepoel is onderweg naar Australië voor het WK. Zondag al rijdt hij de tijdrit.

Remco Evenepoel won zondagavond de Vuelta. Maandagavond is hij in Madrid vertrokken in Madrid en met een tussenstop in Dubai landt hij woensdagmorgen in Australië.

"Ik wil ook nu vooral nog genieten en dan zien we wel, wat er nog komt". Evenepoel zal ook niet veel meer trainen in Australië het zal vooral aankomen op rusten in Australië. "Zo snel mogelijk in mijn bed, ja. Het zal er vooral op aankomen nog zoveel als mogelijk te rusten, zei Evenepoel aan Het Nieuwsblad.

Evenepoel kwam in de luchthaven in Madrid de Deense vrouwen Emma Norsgaard en Julie Leth tegen, die ook de Vuelta reden. Zij vliegen in economy in plaats van business-class, wat Evenepoel wel doet.