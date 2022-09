Opvolger gezocht voor Jay Vine en Bogna: strijd in Zwift Academy kan losbarsten voor contract bij Alpecin-Deceuninck

Het winnen van de Zwift Academy staat gelijk met een contract bij Alpecin-Deceuninck. Jay Vine weet als geen ander dat dit het begin kan zijn van iets moois.

Er zijn heel wat fanatieke fietsers die op de rollen data trappen die niet zouden misstaan in het profpeloton. Alpecin-Deceuninck ziet er wel heil in en heeft zich twee jaar geleden verbonden om de winnaar van de Zwift Academy een contract gegeven. En kijk hoe dat is uitgedraaid.

De eerste winnaar van de Zwift Academy was Jay Vine. Het aantrekken van de Australiër was voor de ploeg een schot in de roos. Dit jaar was Vine één van de grote smaakmakers in de Vuelta met twee ritzeges. Zijn landgenoot Alex Bogna trad in zijn voetsporen door vorig jaar de Zwift Academy te winnen. Bij hem kiest Alpecin voor de geduldige aanpak: het laat hem groeien in de opleidingsploeg.

Nu kan de strijd opnieuw losbarsten om een contract te versieren bij Alpecin-Deceuninck en dus de derde editie van de Zwift Academy te winnen. Wie in aanmerking wil komen, moet wel voor 25 september twee Pro Contender workouts goed doorstaan.