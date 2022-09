🎥 Alles draait straks op het WK rond Mount Pleasant, de klim die veel steiler is dan aanvankelijk verkondigd

Eens de renners boven op Mount Pleasant zijn, zullen ze opgelucht ademhalen. De klim kan van het WK wel eens een heel zwaar kampioenschap maken.

De mannen moeten in de wegrit liefst 12 keer over de Mount Pleasant. Dat zal dus een sleutelpunt worden in de wedstrijd en daarom dienen we ook alles te weten wat we kunnen weten over de klim. En wat is dat juist? Wel, Mount Pleasant wordt online beschreven als een heuvelachtige buitenwijk in Wollongong, de stad in Nieuw-Zuid-Wales in Australië waar de aankomst van de WK-wegritten ligt.

Ook is geweten dat Mount Pleasant op de noordelijke flank van de berg Keira ligt en bekend staat vanwege Brokers Road. Dat zou dan weer behoren tot de steilste wegen in Nieuw-Zuid-Wales. In die hele staat is dit dus het zwaarste wat er te vinden is. Het is dan ook geen toeval dat de organisatie deze wegen opnam in het WK-parcours.

De organisatie rekent er dus wel degelijk op dat dit gedeelte vuurwerk zal geven. In een video over het parcours werden enkele cijfers vrijgegeven: de veelbesproken klim is 1,1 kilometer lang, met een gemiddeld stijgingspercentage van 7,7% en een maximaal stijgingspercentage van 14%.

Volgens de Garmin-gegevens van de Amerikaanse junior Artem Schmidt lopen de stijgingspercentages in het eerste deel van de klim echter op tot 24,2%. Eens dat zwaarste stuk achter de rug is, is het wel een klim die meer geleidelijk loopt. Al zijn er later wel nog stukken tussen de 15 en de 20%.

In elk geval: deze beklimming zou dus wel eens veel zwaarder kunnen uitvallen dan verwacht. Waar eerst nog na de bekendmaking van de WK-locatie gedacht werd aan de snelle mannen, komen de klimmerstypes steeds meer naar voren als kanshebbers naarmate het plaatsvinden van het WK dichterbij komt. De Australiër Rob geeft op zijn YouTube-kanaal RideMedia u een blik op de lokale ronde en Mount Pleasant.