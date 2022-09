🎥 Ier (20) uit opleidingsploeg Jumbo-Visma klopt Mauri Vansevenant in Slowakije

De proloog en de eerste rit waren een prooi voor Quick-Step Alpha Vinyl met twee overwinningen voor Ethan Vernon.

De tweede rit tussen Hlohovec en Banská Štiavnica was 186,3 kilometer lang en bevatte onderweg zes klimmetjes. Ook in het slot liep het nog stevig op.

Op de laatste klim was het de Ier Archie Ryan (20) die de snelste was. Ryan rijdt momenteel voor de opleidingsploeg van Jumbo-Visma en werd onlangs ook nog vierde in het eindklassement van de Ronde van de Toekomst.

Ryan was aan de finish sneller dan Mauri Vansevenant van Quick-Step Alpha Vinyl en Lorenzo Fortunato van EOLO-Kometa. Ethan Vernon geeft zijn leiderstrui af aan ploegmaat Josef Černý.

