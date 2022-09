De nummer zes van de Vuelta verhuist van DSM naar INEOS Grenadiers

De 22-jarige Nederlander gaat voor twee jaar naar INEOS Grenadiers.

Thymen Arensman (22) brak dit jaar helemaal door. Hij werd twee keer tweede in een rit en achttiende in het eindklassement van de Giro. Hij won de tijdrit in de Ronde van Polen en werd tweede in het eindklassement na toekomstig ploegmaat Ethan Hayter. En in de Vuelta won hij boven op de Sierra Nevada, werd tweede in de voorlaatste rit en werd zesde in het algemene klassement.

"Ik besloot om naar INEOS Grenadiers te gaan omdat het team op dit punt in mijn carrière echt de beste stap voor mij is. Mijn ambitie is om mezelf meer te ontwikkelen als renner en mens. Ik heb het gevoel dat ik nog steeds stappen kan maken in de cruciale disciplines voor het rijden van een klassement: tijdrijden en klimmen en er is geen betere plek om die vaardigheden te verbeteren dan dit team", zegt Arensman over zijn transfer.