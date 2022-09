Contractnieuws: Sanne Cant verlengt en krijgt Van Sinaey als teamgenote in '23, Van Empel in januari naar Jumbo

Op de ploegvoorstelling van veldritploeg Crelan-Fristads, de opvolger van IKO-Crelan, geraakte het nieuws bekend dat Sanne Cant haar contract met twee jaar verlengde. Dat werd eerst bij WielerFlits gemeld. Cant blijft dus deel uitmaken van het project van de broers Roodhooft: op de weg zal ze voor Plantur-Pura blijven koersen.

Xaydée Van Sinaey rijdt vanaf 1 januari 2023 ook voor Crelan-Fristads. De 17-jarige renster maakt ook de combinatie weg-veld en geldt bij de junioren als een echt toptalent. Vorig seizoen maakte ze het als topfavoriete waar in de cross op het BK, maar mocht ze niet naar het WK veldrijden door een positieve coronatest. Van Sinaey rijdt nu nog voor Acrog-Tormans.

A warm welcome to one of our new riders in 2023: Fem van Empel. šŸ¤©

Looking forward to having you in the team, @FemEmpel!