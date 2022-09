WK in gevaar voor Girowinnaar na positieve coronatest

Jai Hindley won dit jaar een rit in de Giro, boven op Blockhaus, en pakte ook de eindzege. In de voorbije Vuelta werd hij tiende in het eindklassement.

Hindley zou ook deelnemen aan het WK in eigen land in Australië. Die deelname komt nu dus in gevaar. Zijn team BORA-hansgrohe maakte het nieuws zelf bekend.

Het is nu de Australische bond die zal beslissen over de deelname van Hindley aan de WK. Die beslissing valt waarschijnlijk pas een paar dagen voor de wegrit op 25 september.

📋UPDATE📋



Unfortunately, @JaiHindley has tested positive for COVID19 after the Vuelta. The Australian National Team will make a final decision on Jai's #Wollongong2022 participation closer to the event.



We hope Jai will be able to participate in his home World Championships 🤞🏼 pic.twitter.com/gMe70GdZ2d