Na de Tour nu ook glorie op het WK voor Yves Lampaert? "Ik hoop opnieuw op een wonderdag"

Op het WK tijdrijden zullen vele ogen gericht zijn op Remco Evenepoel, maar ook Yves Lampaert heeft met de pers gesproken in aanloop naar het kampioenschap.

Er wordt relatief weinig over Lampaert gesproken en die liet in Kopenhagen in de Tour zien tot wat hij in staat is vanuit de underdogrol. VTM Nieuws vroeg hem of hij dat staaltje niet kan herhalen op het WK. "In theorie is er veel mogelijk, natuurlijk. De praktijk, dat is iets anders. Maar oké, ik start hier en denk dat de conditie wel de goede richting aan het uitgaan is. Ik hoop zondag inderdaad opnieuw op een wonderdag."

Wat kan Lampaert al zeggen over de omloop die hij en de andere deelnemers voor de wielen zullen krijgen. "Ik heb nog maar op de helft van het parcours gereden. Morgen doen we de verkenning. Het is zeker geen simpel parcours. Het is zeer veel interval, zeer onregelmatig. Veel bochten, wat glooiend. Op het einde is er nog wel een lang recht stuk waar je in je ritme kan komen."

BETER DOEN DAN IN VORIGE WK-TIJDRITTEN

Tijdens de persconferentie liet Lampaert ook blijken dat hij beter wil doen dan in zijn vorige tijdritten op een WK. Als dat lukt, komt een dichte ereplaats toch alvast in de buurt. Lampaert werd al twee keer zevende op het WK tijdrijden.