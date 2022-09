Dan toch geen Mathieu van der Poel in de Primus Classic: "Geen risico's voor het WK"

Woensdag won Mathieu van der Poel nog de GP de Wallonie. Daarna zou hij naar Haacht afzakken om nog net voor het WK de Primus Classic te rijden.

In laatste instantie haakte van der Poel toch nog af. "Het weer is te slecht en daardoor is de kans op een nerveuzere koers groter", schreef Alpecin-Deceuninck op sociale media. "We willen geen risico's met het oog op het WK nemen. In de plaats zal hij een laatste trainingsblok rijden."

Although Mathieu was very much looking forward to racing the #PrimusClassic again, it has been decided not to take any risks towards #Wollongong2022 and to consider his preparation with one last training session as completed. 2/2