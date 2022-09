Dylan Groenewegen verbaast zichzelf in Koolskamp: "Ik dacht dat ik kansloos was"

Dylan Groenewegen is op het podium in het Kampioenschap van Vlaanderen geëindigd. Daarmee verbaasde hij zichzelf.

"Eerlijk gezegd dacht ik dat ik kansloos was", aldus Dylan Groenewegen in het flashinterview aan Sporza. "2 rondes voor het einde viel ik. Nadien kon ik ook niet goed meer schakelen. Bovendien had ik ook geen goede benen."

Toch kon Groenewegen nog meesprinten voor de overwinning in het Kampioenschap van Vlaanderen. Hij eindigde uiteindelijk op een 3e plaats: "Meer zat er ook niet in."

Groenewegen rijdt de komende weken nog vaak in België. Onder meer de Primus Classic, de Gooikse Pijl en de Omloop van het Houtland staan op het programma. "Ik rij graag in België", ging hij verder. "Ook moeten we nog zo veel mogelijk punten sprokkelen. Al vind ik het een waardeloos systeem, maar ja, het is nu niet anders."