Lotte Kopecky rijdt voor het eerst een WK tijdrijden, maar maakt zich geen illusies

Het is de 1e keer dat Lotte Kopecky op het WK de tijdrit rijdt. Dat doet ze vooral in functie van de wegrit.

Lotte Kopecky rijdt straks samen met Julie Van de Velde voor België de tijdrit op het WK in Australië. Voor Kopecky is dat de 1e keer. Het is op eigen verzoek dat ze die rijdt, maar ze heeft geen grote medailleambities. De wegrit blijft het hoofddoel. Zo vertelde ze op de persconferentie in aanloop naar de tijdrit.

"Zo'n tijdrit in internationaal gezelschap is voor mij vrij nieuw", vertelde Kopecky. "Maar ik maak me weinig illusies. Ik denk niet dat ik Annemiek van Vleuten, Ellen van Dijck of Marlen Reusser ooit ga kunnen kloppen in een tijdrit. Zij zijn de absolute favorieten."

Met de tijdrit probeert Kopecky "al eens een goede inspanning te leveren". Ze had na de Tour wat last van blessuren, maar die zijn grotendeels van de baan: "Maar het kan nooit kwaad om de benen een 1e keer goed te laten draaien. Zeker na die lange reis met jetlag."