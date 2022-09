Ronde van Luxemburg: Tweede ritzege voor Madouas, Skjelmose Jensen pakt de eindzege

In de laatste rit van de Ronde van Luxemburg heeft Valentin Madouas zijn tweede ritzege geboekt.

Na drie ritten in lijn en een tijdrit stond de Deen Mattias Skjelmose Jensen aan de leiding in het klassement. In de laatste rit stond er heuvelachtige rit van 178,4 kilometer tussen Mersch en Luxemburg op het programma.

De kopgroep van de dag bestond uit Felix Gall, Sander Armée en Pierre Rolland. Ook de Spanjaard Nicolau zat er bij maar hij moest lossen op 40 kilometer van de meet. Gall liet zijn twee kompanen nog achter op zoek naar de overwinning maar hij werd op een kilomter van de meet gegrepen.

Op het laatste heuveltje bergop ontsnapten nog vier renners uit de top vijf van het klassement. Skjelmose Jensen, Madouas, Vauquelin en Geniets. De bonificaties aan de streep konden de eindzege van Skjelmose Jensen nog in gevaar brengen. De leider begon de sprint op kop.

Uiteindelijk kwam enkel Valentin Madouas nog over de Deen. Vauquelin werd derde, Geniets vierde. Het is voor Madouas zijn tweede ritzege in Luxemburg. Skjelmose Jensen pakt na zijn eerste profzege in de tijdrit ook zijn eerste eindzege in een rittenkoers. De Fransen Vauquelin en Madouas worden tweede en derde in het eindklassement.