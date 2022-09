Opnieuw brons voor Remco Evenepoel op WK tijdrijden: "Beste tijdrit uit mijn carrière"

Hij was één van de favorieten vooraf en Evenepoel eindigde voor het derde keer op het podium van het WK tijdrijden.

Het was vooraf de vraag hoe goed Remco Evenepoel de Vuelta en de late reis naar Australië zou hebben verteerd. Uiteindelijk bleek Evenepoel goed in orde en reed hij een uitstekende tijdrit.

"Ik werk hier puur gevoelsmatig mijn beste tijdrit ooit af, zeker op een dergelijk parcours, wat voor mij toch niet ideaal is. Op een iets minder technisch parcours had ik misschien wel kunnen winnen, maar dat is geen excuus. Ik heb mijn beste tijdrit gereden en kon niet meer doen. De twee renners die voor mij eindigen, waren sterker", zei Evenepoel achteraf bij Sporza.

Evenepoel eindigde opnieuw derde, net zoals vorig jaar. In 2019 pakte hij al eens zilver. "Derde op negen seconden, dat is heel erg kort. Ik vind het vooral jammer dat het weer net niet is voor ons land. We eindigen nu voor het vierde jaar op rij op het podium (vijde jaar want Campenaerts werd derde in 2018, red.). Ik zal elk jaar blijven vechten en jagen op die wereldtitel. Dat Foss hier wint, is trouwens alleen maar goed voor de wielersport. Hij heeft het zeker niet gestolen."