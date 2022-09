Verassing van formaat! Noor Tobias Foss is wereldkampioen tijdrijden, Remco Evenepoel derde

Verassing van formaat op het WK tijdrijden, de Noor Tobias Foss is de nieuwe wereldkampioen tijdrijden.

Het parcours in Wollongong was 34,2 kilometer lang en hetzelfde als dat van de vrouwen. Onderweg moest twee keer Mount Ousley worden beklommen, een klimmetje van 700 meter aan 6,7%.

Europees kampioen Stefan Bissegger startte vroeg en zette de eerste richttijd neer. Op het einde werd hij vijfde. Yves Lampaert reed een goeie tijdrit en werd uiteindelijk negende. Tadej Pogacar kwam niet in de buurt van het podium en werd uiteindelijk zesde.

De Brit Ethan Hayter was goed van start gegaan maar kreeg plots kettingproblemen en moest wisselen van fiets, hij werd uiteindelijk toch nog vierde. Ook de Noor Tobias was goed onderweg. Aan het eerste tussenpunt was hij vierde, aan het tweede tussenpunt tweede. In het laatste deel reed de Noor ontzettend snel en zette een kanontijd neer aan de finish.

Küng, Evenepoel en Ganna bijten tanden stuk op Foss

Stefan Küng zette overal de beste tussentijd neer en leek op weg naar de wereldtitel. Hij was aan het laatste tussenpunt twaalf seconden sneller dan Foss. Maar op het einde verloor de Zwitser nog heel tijd en hij was drie seconden trager dan Foss aan de meet.

Remco Evenepoel had niet de superdag waarop hij gehoopt had. Aan het eerste tussenpunt verloor hij wel maar luttele seconden. Op het tweede tussenpunt verloor hij al wat meer. Aan de finish strandde Evenepoel uiteindelijk op plaats drie op negen seconden van Foss.

Titelverdediger Filippo Ganna was niet goed genoeg en viel zelfs naast het podium. Hij werd zesde op 56 seconden van de verassende winnaar Tobias Foss. Het is voor de Noor de eerste overwinning in een tijdrit naast twee titels in Noorwegen.